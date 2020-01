Kitzbühel-Jubiläum live: Mayer führt im Super-G

Mit einer Doppelführung im Disziplinweltcup starten Österreichs Speedpiloten am Freitag zum Auftakt der 80. Hahnenkammrennen in den Super-G. Der letzte Weltcup-Super-G liegt mit 20. Dezember über ein Monat zurück, Vincent Kriechmayr holte den Sieg in Gröden. "Im Kampf um die Kugel ist Kitzbühel ein wichtiges Rennen", weiß freilich auch Olympiasieger Matthias Mayer.

Auch beim Super-G in Kitzbühel zählen die Österreicher damit zu den großen Favoriten. Im letzten Training für die am Samstag stattfindende Abfahrt war Mayer als bester Österreicher Dritter.

Live-Stand:

1. Matthias Mayer (AUT)

Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

3. Mauro Caviezel (SUI)

4. Mattia Casse (ITA)

5. Vincent Kriechmayr (AUT)

6. Andreas Sander (GER)

7. Travis Ganong ( USA)

8. Johan Clarey (FRA)

9. Marco Odermatt (SUI)

10. Christof Innerhofer (ITA)

11. Christian Walder (AUT)

12. Thomas Dreßen (GER)

13. Max Franz (AUT)

14. Ryan Cochron-Siegle ( USA)

15. Steven Nyman ( USA)

16. Josef Ferstl (GER)

