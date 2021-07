Kick-off statt Ski heil für Mister President

Die Herren Abfahrer übersiedelten wegen Schlechtwetters mit schlechter „Zwischenzeit“ vom Naturpark Lake Louise in den US-Nobelskiort Beaver Creek. Die Damen bestritten den umgekehrten Weg: Sie wechselten von Colorado in die kanadische Einöde. Da wie dort ist nicht sicher, ob nach einem Temperatursturz die Rennen konfliktfrei über die (Neuschnee-)Bühnen gebracht werden können.

Lindsey Vonn würde, wenn’s Petrus zulässt, am Freitag in Lake Louise ihr Comeback versuchen, Marcel Hirscher in Beaver Creek einen Start im Super-G riskieren. Den beiden gilt das ganze mediale Interesse. Der große Rest des Starterfeldes braucht sich weder über zu viele lästige Reporter, noch über aufdringliche Fans zu beschweren. Im Gegenteil.

In Lake Louise wurden bei den beiden Speed-Herren-Rennen am vergangenen Wochen weniger Zuschauer gezählt als bei einem viertklassigen österreichischen Amateur-Kick. Und was im Profi-Fußball undenkbar ist, hat im kanadischen Weltcup alle Frühwinter wieder Tradition: Freund und Feind wohnen, trainieren und fadisieren sich unter einem Dach.