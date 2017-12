Keine Damen-Abfahrt in Val d'Isere

Das Wetter hat gewonnen: Nachdem in der Nacht auf Freitag bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gefallen sind, mussten sowohl das Training für die vorgesehene Damen-Abfahrt in Val d'Isère als auch das Rennen an sich abgesagt werden. Bereits der erste Trainingsversuch am Donnerstag hatte mit einer Absage geendet. Damit finden in der savoyardischen Skistation am Samstag und Sonntag zwei Super-Gs statt. Und diesen sollte nichts im Wege stehen: Für die Nacht auf Samstag sind nur noch wenige Zentimeter Neuschnee vorhergesagt, danach soll den Damen wie auch am Sonntag die Sonne scheinen.