KAC wirft Meister Salzburg raus

Es kündigte sich schon Sonntag an. Da hatte der KAC im Viertelfinal-Duell gegen Salzburg vorgelegt – mit einem 2:1-Auswärtssieg, dem ersten in der Serie.



Am Donnerstag nützten die Klagenfurter den ersten Matchball – in beeindruckender Manier. Der KAC warf den regierenden Champion mit einem 5:2 aus dem Titelrennen. Für Salzburg war nach sechs Final-Teilnahmen in Folge schon im Viertelfinale Endstation.