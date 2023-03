KAC-Coach Matikainen in Salzburg: "Wir haben es verschissen"

Die Best-of-seven-Serie geht am Freitag in Klagenfurt weiter. „Wir werden in aller Ruhe in uns vertrauen. Dann werden wir auch auswärts so eine Leistung bringen“, sagt Salzburg-Spielmacher Benjamin Nissner.

Auf eine volle Halle hoffen am Freitag die Vienna Capitals, die mit einem glücklichen 2:1 am Dienstag in der Serie gegen HCB Südtirol auf 1:2 verkürzten. Am Dienstag hatte der 22-jährige Posch mit seinem ersten Play-off-Tor Würze in das Duell gebracht. Rotter wurde nach einem im Spiel ungeahndeten Foul für zwei Spiele gesperrt.