KAC - Capitals zum Nachlesen

Der KURIER bedankt sich an dieser Stelle fürs Mitlesen und hofft, dass es für Sie spannend gewesen ist. Das FInale zieht nun wieder nach Wien um. Bereits am 2.4 um 20:30 wird Spiel drei der Finalserie in der Albert Schultz Eishalle in Wien stattfinden. Auch bei diesem Spiel wird der KURIER für Sie live dabei sein.