Jetzt live: Wer wird Abfahrtsolympiasieger 2022?

Wer tritt in die Fußstapfen von Aksel Lund Svindal? Der Norweger gewann vor vier Jahren in Pyeongchang in der alpinen Königsdisziplin. Ab 4 Uhr MEZ heißt es Piste frei für die weltbesten Abfahrer im Nationalen Ski-Zentrum Xiaohaituo von Yanqing.

Der Favoritenkreis ist heuer besonders groß, weil die Witterungsbedingungen nicht immer ein komplettes Training ermöglichten. Schlägt daher vielleicht die Stunde eines Außenseiters?