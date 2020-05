"Historischer Sieg" der Salzburger Cracks

Und genau da relativiert sich der Erfolg schon auch ein wenig. Kein Teilnehmer nahm den Bewerb so ernst wie Salzburg. Außerdem gibt es keine sportliche Qualifikation dafür. Jeder Klub, der mitmachen möchte und sich die Reisekosten leisten kann, ist ein potenzieller Kandidat.



Gespielt wird die European Trophy in der Vorrunde als Vorbereitung für die nationalen Meisterschaften. Die Vienna Capitals zum Beispiel belegten in der East Division den sechsten und letzten Rang. Salzburg wurde in der West Division Dritter, verpasste damit die sportliche Finalqualifikation, bekam als Veranstalter des Finalturniers aber eine Wild Card.



Eine sportliche Abwertung ergab sich auch durch den Termin während einer Liga-Pause, die für die Nationalteams reserviert war. So musste Salzburg auf fünf Teamspieler verzichten, Finalgegner Helsinki ließ Klub-Topscorer Teemu Pulkkinen sogar zur Vorbereitung auf die Unter-20-WM ziehen, die erst am 26. Dezember beginnt.