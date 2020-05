Hirschers zehnter Streich?

Als Nummer eins im Gesamt-Weltcup und doppelter Titelverteidiger ist Marcel Hirscher am Freitag ins verschneite Berner Oberland gereist. In Adelboden, wo der Salzburger 2012 im Riesentorlauf und im Slalom triumphierte, soll Hirschers beeindruckende Erfolgsserie am Samstag ( Riesentorlauf) und Sonntag (Slalom) weitergehen. Davor sprach der 23-Jährige im Interview mit der APA - Austria Presse Agentur über die Gründe für seinen Erfolgslauf, seine Liebe zu Adelboden, die Schweizer Krise, Ted Ligety und die bevorstehende Heim-WM.

Sie haben es in allen neun bisherigen Technikrennen des Winters aufs Podest geschafft. Sie scheinen also das Spiel mit dem Limit perfekt zu beherrschen. Wie begründen Sie Ihre aktuelle Sicherheit?

Marcel Hirscher: "Das viele und ständige an die Grenze Gehen bringt ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Wenn man in jedem Trainingslauf am Maximum fährt, dann gewöhnt man sich irgendwann daran, sich am Limit zu bewegen."

Sie haben 2012 auf dem Chuenisbärgli beide Rennen gewonnen. Zählt Adelboden zu Ihren Lieblingsrennen?

" Adelboden ist in gewisser Weise einzigartig. Die Einfahrt in den Zielhang ist unglaublich, unten wartet ein Kessel wie ein Fußballstadion mit 20.000 Schweizer Flaggen. Zudem sind die Schweizer ein äußerst faires Publikum. Das sind schon sehr prägende Erlebnisse, Adelboden ist ein richtig cooles Rennen."

Bei den Schweizer Hausherren läuft es derzeit aber überhaupt nicht nach Wunsch. Geben Ihnen die schwachen Resultate der Schweizer zu denken?

"Ich sehe das nicht als irgendeinen Skandal an, sondern als Beispiel. Man soll die Erfolge schätzen und nicht als Standard ansehen. Denn die Erfolge sind nicht selbstverständlich. Vor zwei Jahren waren die Schweizer ja mannschaftlich und punkto Einzelathleten noch stärker als wir. Man sieht daran, wie viele Komponenten zusammenpassen müssen, um schnell Ski zu fahren. Nicht vergessen darf man natürlich das Verletzungspech der Schweizer."

Ted Ligety hat in Adelboden noch nie gewonnen. Ist der US-Amerikaner aufgrund seiner bestechenden Form dennoch der Mann, den es am Samstag im Riesentorlauf zu schlagen gilt?

"Ich denke, dass es so sein wird. Es soll eisig werden, das sollte ein Garant für eine gute Ligety-Leistung sein. Aber Adelboden ist sehr speziell, hier fährt zum Beispiel auch Benni Raich immer sehr stark. Ich hoffe, dass ich auch wieder vorne mitmischen kann."

Im Jänner warten mit Adelboden, Wengen oder Kitzbühel jede Menge prestigeträchtige Rennen. Ist das schon ein guter Test für den Februar mit der Heim-WM in Schladming?

"Jetzt kann ich ja noch locker und groß reden. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass die WM ein Rennen wie jedes andere ist. Einen Orden kriegst nur dann, wenn du schnell Ski fährst. Natürlich ist der Stellenwert höher und der Trubel wird größer sein. Aber mehr als beim Nachtslalom oder beim vergangenen Weltcup-Finale kann eh nicht los sein."