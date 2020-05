Hirschers Gipfelsturm vor dem Heimspiel

Marcel Hirscher bescherte sich und dem nächsten (Salzburger) Slalom-Veranstalter das schönste vorweihnachtliche Christkindl. Der erst 22-jährige Salzburger triumphierte im Torlauf von Alta Badia und kommt als Gesamtweltcup-Führender zum Mittwoch-Slalom nach Flachau.

Nichts außer seinem ungewöhnlichen Bewegungstalent schien für den ersten Slalom-Saisonerfolg bzw. fünften Weltcup-Erfolg des Pistenflohs zu sprechen. Weil Hirscher ("So schön es in Südtirol auch ist") den Hang von Alta Badia mit dem flachen Teilstück "so gar nit mag". Und weil er wegen Rückenschmerzen ( Souvenir vom sonntägigen Riesenslalom) drei Stunden beim Physiotherapeuten verbrachte.

Wenigstens die Sprunggelenksverletzung, die Hirscher die WM-Teilnahme im Februar gekostet hatte, machte dem Tabletten-Gegner nicht mehr zu schaffen.