Jungstars im Rampenlicht

Der eine hat seinen Hauptwohnsitz auf Wolke sieben, der andere ist auf dem Siegespodest zu Hause; der eine fliegt seinen Gegnern seit Jahren um die Ohren, der andere fährt der Konkurrenz auf und davon; der eine ist auf dem Sprung in die Rekordbücher und zum absoluten König der Lüfte, der andere gilt schon jetzt als neuer Hermann Maier.

Beide, Skisprungstar Gregor Schlierenzauer und Pistenheld Marcel Hirscher, sind Winnertypen und Publikumslieblinge und die größten VIPs, die der österreichische Wintersport zu bieten hat.

Was zeichnet die beiden Seriensieger aus? Wieso kommen die beiden beim Fanvolk so gut an? Wieso prägen zwei 23-Jährige schon in jungen Jahren ihren Sport?