Hirscher prophezeit "anderes Skifahren"

Die neuen Materialvorschriften bedeuten auch für die Industrie eine große Herausforderung. Die Firmen werden tricksen, prophezeit ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, um Hirscher im nächsten Atemzug zu beruhigen. "Aber von den Skiern werden die besseren Techniker profitieren", sagt der ÖSV-Boss, der ein Initiator der Materialreform war. Sie soll das Verletzungsrisiko verringern helfen.

Die Übersee-Trainingskurse des ÖSV in Neuseeland (Torläufer), Chile (Speedfahrer) und Feuerland (Riesenslalomspezialisten) verliefen in den letzten vier Wochen tatsächlich unfallfrei.

Hirscher hatte sich den Slalomspezialisten in Neuseeland angeschlossen und dazwischen allein Super-G und vor allem Riesenslalom trainiert. Deshalb fehlt ihm vor dem Riesenslalom-Saisonstart in Sölden vorerst jeglicher Vergleich. Und deshalb sei er "wahrscheinlich der einzige Österreicher, der sich auf Schlechtwetter freut." Denn sobald die Schneelage am Gletscher ein seriöses Training zulasse, wird Hirscher auf seine Atomic-Kollegen Benjamin Raich und Philipp Schörghofer treffen, um zu erfahren, "wo ich wirklich stehe."