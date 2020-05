Hirscher pfeift auf Maiers Rat

Ihm gehört die Zukunft", sagt Benjamin Raich über Marcel Hirscher. Der 22-Jährige hat im Gesamtweltcup die Führung gegenüber Aksel Lund Svindal (der Norweger schied am Samstag im zweiten Riesenslalom-Durchgang aus) auf 169 Punkte ausgebaut. Hermann Maier ließ via Ö3 dem jungen Torlauf-Spezialisten bereits ausrichten, er möge künftig auch im Super-G starten. Hirscher weist diesen Rat des Altmeisters höflich, aber bestimmt zurück: "Der Super-G ist sicher irgendwann amol eine interessante Sache. Derzeit aber für mich noch nicht."



Im Gegensatz zu Benjamin Raich und Philipp Schörghofer wird Hirscher auch in der Lauberhorn-Kombination (Freitag) nicht auf Punktejagd gehen. Und an einen Abfahrtsstart in Wengen und Kitzbühel denkt der Leichtgewichtler erst recht nicht, an den sonntägigen Spezial-Slalom in Adelboden hingegen umso mehr.



Gelingt Hirscher gar der dritte Sieg innerhalb von vier Tagen? In diesem Fall würde er einen Stenmark-Rekord (drei Erfolge in einer ersten Jänner-Woche) egalisieren, den der Schwede aufstellte, als Hirscher noch nicht geboren war.