Hirscher nach Kombi-Super-G Zweiter

Marcel Hirscher hat sich in der alpinen Kombination in Santa Caterina in eine hervorragende Ausgangsposition gebracht. Der Gesamtweltcupführende verlor nur 0,79 Sekunden auf den norwegischen Speed-Spezialisten Aleksander Aamodt Kilde und lag damit auf Rang zwei. Unmittelbar hinter Hirscher lag der dreifache Kombi-Gesamtweltcupsieger Alexis Pinturault (+0,84 Sekunden).

Damit gehen Hirscher und Pinturault als klare Favoriten in den Slalom-Durchgang (ab 14.00 Uhr). Die übrigen Mitfavoriten lagen zum Teil deutlich zurück: Dominik Paris kam mit 1,13 Sekunden Rückstand auf Kilde als Fünfnter ins Ziel, Kjetil Jansrud, im Jänner Sieger der Wengen-Kombination, lag auf Rang sechs (+1,36) schon eine halbe Sekunde hinter Hirscher.

"Ich kann doch noch Super-G fahren! Ich hatte von Anfang an das richtige Gefühl. Es war eine Kennenlernphase die ersten vier, fünf Tore, der Steilhang hat dann gepasst, wie ich das kenne und gewohnt bin. Je weiter das Rennen nach unten ging, desto wohler habe ich mich gefühlt. Ich habe mich getraut, die Ski richtig laufen zu lassen", sagte Hirscher, der am Dienstag im Spezial-Super-G nur 47. war, im ORF-Interview.

Für die weiteren Österreicher verlief der Super-G nicht ganz nach Wunsch: Matthias Mayer musste sich mit Rang neun (+1,86) zufrieden geben, Vincent Kriechmayr hatte als Elfter schon mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Kilde. Christian Walder (+2,39), Romed Baumann (+3,15) und Frederic Berthold (+4,07) lagen im hinteren Teil des Feldes.