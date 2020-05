Hirscher macht Jagd auf das rote Trikot

Am Vormittag Slalom-Training, am Nachmittag ein paar schnelle Runden auf dem Rennkurs in Spielberg. Marcel Hirschers Freitag in der Obersteiermark war durchaus abwechslungsreich. „Wenn ich schon mal in der Nähe bin“, meinte der Führende im Slalom-Weltcup, der nach den sieben Trainingsläufen auf der Kunstschneepiste in Gaal (bei Knittelfeld) die Rennskier kurzfristig gegen einen KTM-Boliden tauschte.

Am Sonntag (10.45 und 14 Uhr, live ORF eins) konzentriert sich der 23-jährige Salzburger aber wieder ganz aufs schnelle Skifahren. In Zagreb winken für den Slalom-Sieg nämlich nicht nur 42.000 Euro Preisgeld. Mit einem Triumph auf dem Sljeme könnte Hirscher (640 Punkte) auch Aksel Lund Svindal (Nor/689) die Führung im Gesamtweltcup abnehmen.

Für Lokalmatador Ivica Kostelic ist das durchaus möglich: „Für mich sind Marcel Hirscher, Alexis Pinturault und Felix Neureuther die größten Favoriten.“ Der 33-jährige Gesamtweltcupsieger von 2011 stand bisher in fünf Rennen vier Mal auf dem Podest – auf einen Sieg wartet der Kroate, der zuletzt mit Knieproblemen kämpfte, aber weiterhin.