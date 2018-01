Hirscher in Adelboden auf Kurs zum Double

Marcel Hirscher greift in seinem 100. Weltcup-Slalom nach seinem in Summe 52. Weltcup-Erfolg und dem vierten Slalom-Sieg in diesem Winter. Der Gesamtweltcupführende liegt nach dem ersten Durchgang in Adelboden 25 Hundertstelsekunden vor seinem Landsmann Michael Matt. Mit 0,44 Sekunden auf Rang drei liegt der Schwede Andre Myhrer. Hirschers großer Rivale im Slalom-Weltcup, Henrik Kristoffersen, liegt mit 0,71 Sekunden Rückstand auf dem vierten Rang.

Ebenfalls im zweiten Durchgang mit dabei sein dürften Marco Schwarz (+2,08 Sekunden) und Christian Hirschbühl (+2,27). Pech hatte Manuel Feller, der auf dem Weg zu einer guten Platzierung im Zielhang zu Sturz kam. Die Entscheidung in Adelboden beginnt um 13.30 Uhr.