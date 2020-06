Hirscher auf Rekordkurs

Auf Platz 1 liegt Ingemar Stenmark mit 49 Slalomsiegen, gefolgt von Alberto Tomba (35), Marc Girardelli (16) und Kostelic (15).

Hirscher wird nach der Zagreber Flutlichtshow von seinen Kurzcarvern wieder auf längere Skier umsteigen, zumal am Samstag der Riesenslalom-Klassiker von Adelboden folgt. Hirschers Atomic-Markenkollegin Mikaela Shiffrin hingegen flog zurück in die USA, um im WM-Gelände von Beaver Creek zu trainieren.

An den Speed-Bewerben in Bad Kleinkirchheim nimmt die Slalom-Queen am Wochenende nicht teil. Dafür steht in Kärnten ihre Landsfrau Lindsey Vonn im Mittelpunkt, wird doch spekuliert, dass Vonn am Wochenende ihr 62. Rennen gewinnt und damit mit Rekordhalterin Annemarie Moser gleichzieht.