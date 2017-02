Hannes Reichelt kam dieser Tage in St. Moritz wieder die WM 2003 in den Sinn. Als der Salzburger mit 22 seine WM-Premiere erleben und hautnah das Ballyhoo rund um die Konkurrenten Hermann Maier und Stephan Eberharter mitansehen durfte. "So etwas habe ich nie wieder erlebt. Ich bin damals mittendrin gesessen und nur gefragt worden, wen ich von den beiden stärker einschätze," erzählt der Salzburger.

14 Jahre später steht nun Reichelt im Fokus. Nicht nur, weil er der Titelverteidiger von Beaver Creek ist, fällt immer wieder der Name des Routiniers, wenn es um die Favoriten für den heutigen Super-G (12 Uhr, live in ORFeins) geht. "Das sind solche Hund’", sagt der 36-Jährige, "das machen meine Teamkollegen nur aus taktischen Gründen, weil sie den Druck von sich nehmen wollen."

Vorteil Schweiz

Tatsächlich ruhen die österreichischen Hoffnungen heute nicht nur auf dem Abfahrtssieger von Garmisch. ÖSV-Präsident Schröcksnadel traut jedem aus dem ÖSV-Quintett eine Medaille zu.

Foto: kurier

Matthias Mayer: War vor drei Wochen der Triumphator auf der Streif und ist der einzige Läufer neben Kjetil Jansrud (NOR), der in diesem Winter einen Super-G gewinnen konnte. "Kitzbühel war sehr wichtig für mich, weil mir das Rennen gezeigt hat, dass die Form passt."

Max Franz: Feierte in diesem Winter in Gröden seinen ersten Weltcupsieg und kam zuletzt im Super-G immer besser in Form. "Ich weiß, dass ich es drauf habe."

Vincent Kriechmayr: Ist überreif für eine Sensation à la Schmidhofer. "Es fehlt nicht viel zu den Besten."

Marcel Hirscher: Ist seit seinem Sieg in Beaver Creek im letzten Winter auch im Super-G immer für einen Podestplatz gut.

"Der Topfavorit ist aber sicher Jansrud", will Hannes Reichelt festhalten. Und auch die starken Schweizer hat er auf der Rechnung. "Die haben hier viel trainiert. Die haben definitiv einen Vorteil."