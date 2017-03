Herren-RTL in Kranjska Gora: Überlegene Hirscher-Führung

Marcel Hirscher ist auch nach der Ski-WM in St. Moritz nicht zu bremsen. Der Salzburger führt nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms in Kranjska Gora überlegen und steht nach dem Ausscheiden des einzigen Konkurrenten Alexis Pinturault vor dem Gewinn der kleinen Kristallkugel in der Disziplinenwertung. Sollte Hirscher also heute punkten, ist ihm die Kugel nicht mehr zu nehmen.