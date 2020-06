Heinz Kuttin: "Wir brauchen mehr Ruhe"

Heinz Kuttin ist keiner, der sich gerne in den Mittelpunkt drängt. Deshalb war ihm die Sache auch ein wenig unangenehm. Eigentlich war der Kärntner am Freitag nur Gast bei einer Geburtstagsfeier, doch mit der Bekanntgabe seiner Bestellung zum neuen Cheftrainer der Skispringer drehte sich auf einmal alles nur mehr um ihn. "Das Handy hat ständig gesurrt. Um fünf am Nachmittag war schon der Akku leer. So etwas habe ich noch nie erlebt", erzählt Kuttin."Alle im Umfeld freuen sich."

Der Kärntner war die logische Lösung für die Nachfolge von Alexander Pointner, der nach zehn erfolgreichen Jahren den ÖSV verlassen musste. Denn es gibt kaum einen Trainer, der mit 43 Jahren so einen enormen Erfahrungsschatz vorweisen kann, wie Kuttin. Seit seinem frühen Karriereende (mit 24) ist der Doppelweltmeister im Adlerhorst bereits als Fluglotse im Einsatz. Vor allem die Tätigkeit im Nachwuchs und als Cheftrainer in Polen hat Kuttin geprägt. "Da lernst du das Improvisieren und das Organisieren. Und seither weiß ich auch, wie man Sprunganzüge näht."