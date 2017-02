Gregor Schlierenzauer ist in der Qualifikation zum Skiflug-Weltcup in Oberstdorf schwer gestürzt. Der Tiroler verlor nach der Landung bei 201 Metern das Gleichgewicht, fiel heftig auf die Seite und lag etwa 15 Sekunden regungslos im Schnee.

Der 27-Jährige wurde auf einem Schlitten aus dem Auslauf gebracht und anschließend in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Immenstadt gebracht.

"Wir wissen noch nichts Genaues. Leider hat es ihm den Ski verschlagen, es hat blöd ausgeschaut. Er hat Schmerzen im Knie, das ist das einzige, was wir wissen. Wir hoffen, dass nichts gebrochen ist", sagte Österreichs Cheftrainer Heinz Kuttin in der ARD. Schlierenzauer musste sich im vergangenen April einer Operation am rechten Knie unterziehen.

Der Rekord-Weltcupsieger war erst vor drei Wochen nach mehr als einem Jahr Pause in den Weltcup zurückgekehrt.