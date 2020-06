Grabner will bei WM stürmen

Alles neu ist heuer bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Auch für Österreich. Nicht nur Manny Viveiros als Headcoach. Um den Druck von ihm und den Spielern zu nehmen, ist beim WM-Turnier der Division I A in Laibach (15. bis 21. April) der Aufsteig kein Muss.

Die Vorbereitung ist angelaufen. Viveiros trainierte diese Woche mit Spielern aus Graz und VSV in Villach. Nächsten Dienstag geht es weiter. Da sind auch die Salzburger und Wiener dabei. "Wir bleiben bis 7. April in Villach", sagt Verbandskapitän Giuseppe Mion. Zum Ende dieses Trainingslagers gibt es in Villach zwei Länderspiele gegen die A-Nation Weißrussland.

Das eigentliche Aufgebot trifft sich am 10. April in Feldkirch und misst sich zwei Mal mit der Schweiz.