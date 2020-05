Görgl erzielt Trainingsbestzeit in Cortina

Lindsey Vonn kann machen, was sie will. Die Favoritenrolle wird die Seriensiegerin und Tempobolzerin wohl nie mehr loswerden. Da kann sie in den letzten Speed-Rennen noch so hinterher gefahren sein, da mag sie noch so kränkeln oder im Training den Konkurrentinnen den Vorzug lassen. " Lindsey ist immer noch die Topfavoritin", erklärt der österreichische Damen-Cheftrainer Herbert Mandl vor der Abfahrt auf der Tofana in Cortina (Samstag, 10.30 Uhr, live in ORF 1, KURIER-Ticker), "hier herrschen Verhältnisse, die ihr liegen."



Aber nicht nur Vonn, die im Abschlusstraining am Freitag auf den dritten Platz fuhr, fühlt sich in Cortina offenbar wohl. Auch Elisabeth Görgl hat die Tofana-Piste im Griff, wie die amtierende Abfahrts-Weltmeisterin im Training bestätigte. Die Steirerin war vor der Norwegerin Lotte Smiseth Sejersted die Schnellste, will sich aber partout nicht in die Favoritenrolle drängen lassen. Görgl verweist auf den wechselnden Wind, der im Abschlusstraining angeblich das Klassement ein wenig durcheinander gewirbelt haben soll. "Man darf die Zeiten hier nicht zu ernst nehmen", mahnte Elisabeth Görgl mit einem optimistischen Lächeln.



Der im Dezember abgesagte Riesentorlauf von Courchevel wird übrigens in Soldeu nachgeholt. Damit finden in Andorra von 10. bis 12. Februar drei Technikrennen der Alpindamen statt.