Gerangel im Play-off-Kampf

Villach gegen Klagenfurt im Eishockey ist etwas Besonderes. Vergleichbar mit dem Wiener Fußball-Derby Rapid gegen Austria. Ein Spiel, das niemanden kalt lässt. Dieser Emotion in der Endphase der Meisterschaft trägt auch der Fernsehpartner Rechnung: ServusTV überträgt den Schlager der 41. Runde live (Beginn 17.45 Uhr) und in Konferenzschaltung auch den Play-off-Kampf zwischen Linz und Salzburg.

Die Art, wie die Villacher die Capitals (3:1) und Salzburg (2:0) gebogen haben, stößt bei Rekordmeister KAC auf Anerkennung. Die sechs Siege des KAC unter dem neuen Chefcoach Christer Olsson und die starken Leistungen im letzten Drittel (so auch beim 5:3-Erfolg am Freitag in Dornbirn) mahnen wiederum die Villacher zur Vorsicht.