Gasser erlitt in Laax erneute Sprunggelenksverletzung

Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser hat sich am Donnerstag beim Slopestyle-Weltcup in Laax bei einem Sturz eine neuerliche Sprunggelenksverletzung zugezogen. Der Schweregrad der Verletzung war laut ÖSV-Angaben von zu Mittag noch ungeklärt, die Kärntnerin befand sich da auf dem Weg nach Innsbruck zu einer genauen ärztlichen Untersuchung.

Gasser kam in Laax im ersten Halbfinallauf beim letzten Sprung zu Sturz. Die 27-Jährige hatte sich auch schon im Vorjahr nach ihrem Olympiasieg im Big Air an beiden Knöcheln verletzt. Zunächst riss sie sich beim Training am Kreischberg das Syndesmoseband im rechten Knöchel, im Mai folgte bei den X-Games in Oslo ein Innenbandriss im linken Sprunggelenk.