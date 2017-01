Garmisch: ÖSV-Damen sind fit für die Abfahrt

Was so ein Weltcupsieg doch alles (aus-)lösen kann: Die österreichischen Speed-Damen haben nach dem Erfolg von Christine Scheyer am vergangenen Sonntag in Altenmarkt-Zauchensee mächtig Fahrt aufgenommen und in den Trainings für die Samstag-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen (10.15 Uhr, live ORFeins) gezeigt, was alles drinnen liegt für die im Dezember noch so gebeutelte Mannschaft. Ramona Siebenhofer war am Donnerstag die Schnellste und musste sich am Freitag nur der Italienerin Sofia Goggia geschlagen geben, allerdings hatte die 24-Jährige aus Bergamo einen Torfehler eingebaut.

Für die 25-jährige Steirerin ein weiterer Beweis dafür, dass sie im letzten Sommer die richtige Entscheidung getroffen hat, als sie den Augenarzt aufgesucht hat – nun trägt sie Kontaktlinsen und hat keine Probleme mehr, wenn die Sicht schwierig ist.

Foto: APA/dpa/Stephan Jansen Der Rest der Skiwelt folgte mit Respektabstand: Die drittplatzierte Schweizerin Fabienne Suter lag bereits 65 Hundertstelsekunden hinter Siebenhofer zurück, und mit Mirjam Puchner (Vierte), Tamara Tippler (Sechste) und Nicole Schmidhofer (Achte) düsten noch drei Teamkolleginnen in die Top Ten.

Beste Voraussetzungen also für die Österreicherinnen, um eine große Lücke zu schließen: Den letzten Abfahrtssieg in Oberbayern hat 2011 Elisabeth Görgl geholt, als sie WM-Gold erobert hat; den letzten Weltcupsieg einer Österreicherin sicherte 2013 Anna Veith, als sie noch Fenninger hieß und den Super-G für sich entschied.

Die großen drei übten sich in Zurückhaltung: Die Amerikanerin Lindsey Vonn kam mit einem Torfehler auf Platz fünf (+0,97), die Schweizerin Lara Gut auf Platz sieben und die Slowenin Ilka Stuhec auf Rang elf.