Garmisch-Abfahrt: Skepsis vor den letzten WM-Chancen

Eingefrorene Kaffeemaschinen, eingefrorene Drucker, eingefrorene Kopierer: Wer einen Winter erleben will, wie er angeblich nur früher einmal war, der möge sich bitte ins Werdenfelser Land begeben. Hier, im Medienzelt neben dem Ziel der 64. Kandahar-Abfahrt, versuchen die Verantwortlichen, den Kampf gegen die Kälte zu gewinnen. Am Donnerstagmittag lagen sie leicht vorn: Plusgrade drinnen, Kaffeemaschinen, Drucker und Kopierer liefen wieder.

Draußen hatte es minus 16 Grad, im Schatten, so ehrlich muss man sein. Die Sonne schien freilich vor allem den Norwegern im Training für die erst vierte Weltcup-Abfahrt dieses Winters. Am Freitag (13.05 Uhr, live ORFeins) bietet sich den Österreichern die vorletzte Chance, noch auf den WM-Zug Richtung St. Moritz aufzuspringen, und im Abteil neben Gröden-Sieger Max Franz sind noch drei Plätze frei.

Kritische Österreicher

In der Poleposition stehen Olympiasieger Matthias Mayer (Achter in Kitzbühel) und Super-G-Weltmeister Hannes Reichelt (Neunter), doch wer dem Kärntner nach seiner Trainingsfahrt (Platz 19) zuhörte, der bekam einen Vortrag in Sachen Skepsis. "Genau bei diesen Verhältnissen wie hier haben wir in Val d’Isère schon eine auf die Klatsch’n gekriegt", resümierte Mayer, "hier fahr’ ich nicht um den Sieg mit." Anfang Dezember war er in Frankreich zwar bester Österreicher – das allerdings als Siebzehnter.

Der Garmischer Schnee ist extrem trocken nach den kalten, klaren Nächten der letzten Wochen. Das hat Folgen: "Ich find’ die Strecke nicht so anspruchsvoll. Es geht so dahin", sagte Mayer, verzog das Gesicht und grübelte, was er an der Materialabstimmung noch ändern könnte, damit sich an seiner Ausgangslage etwas ändert.

Bester Österreicher war Otmar Striedinger, der mit Torfehler und 1,9 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit an zehnter Stelle notiert wurde. Der Kärntner, in Kitzbühel im Training schwer gestürzt (Nasenbeinbruch, Schnittwunde im Oberschenkel), war bei seiner Therapiefahrt "bis auf meinen Ausflug ganz gut dabei". Therapiefahrt? Striedinger: "Die körperlichen Narben heilen, und die seelischen werden mit jeder Fahrt kleiner."

Ganz oben auf der Ergebnisliste wurde der Vorjahressieger geführt, und Aleksander Aamodt Kilde machte mit 1,06 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Kjetil Jansrud klar, dass der Weg zum Erfolg am Freitag und Samstag über die Norweger führt. "Sie gilt es zu schlagen", wusste denn auch Vincent Kriechmayr (14./ +2,11) nach "sehr fehlerhafter Fahrt" zu berichten.

Gepeinigter Südtiroler

"Zu 99 Prozent" nicht in den Kampf eingreifen wird Christof Innerhofer. Der Südtiroler hat seit Santa Caterina einen Haarriss im linken Wadenbein, "inzwischen ist es ein Bruch." Trotzdem wurde er am Freitag vor einer Woche Zweiter im Super-G von Kitzbühel, trotzdem fuhr er am Donnerstag das Training (47./+4,84), dann war’s aber genug. "Es ist sehr, sehr, sehr, sehr schmerzhaft", sagte der 32-Jährige, der auf die eigens angefertigte Carbonschiene verzichten musste: "Sie hat nicht funktioniert, ich hab’ das Bein getaped", doch selbst mit Spritzen waren die Schmerzen zu groß. "Die Frage ist, ob ich noch stärkere Mittel bekomme", sagte Innerhofer, "aber wenn du ein bissl mit dem Kopf denkst, dann müsste ich daheim auf der Couch liegen."

Dorthin wird er sich nun wohl begeben: "Ich bin von meinen jahrelangen Rückenproblemen einiges gewohnt – aber das hier ist etwas ganz anderes." Bei der WM in St. Moritz will er dennoch starten. "Zu 99 Prozent."