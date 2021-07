Freiluft-Eishockey ist wieder in

Open-Air-Eishockey war bis in die 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts an der Tagesordnung. In den vergangenen Jahren ist das Revival zu einem Kult geworden. 113.411 Zuschauer waren 2010 ins Ann-Arbor-Stadium von Michigan zum Spiel zweier lokaler Universitätsteams gekommen. Auch die NHL hat die Werbewirksamkeit erkannt und veranstaltet jährlich im Jänner das Winter Classic. Das heurige ist allerdings dem Lockout zum Opfer gefallen.

Dafür wird am Samstag in der DEL erstmals unter freiem Himmel gespielt. In Nürnberg empfangen die Ice Tigers im Max-Morlock-Stadion vor 50.000 Fans die Berliner Eisbären. Servus TV überträgt ab 16.30 Uhr live.