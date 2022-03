Frauen-Slalom in Méribel: Lena Dürr führt, Katharina Truppe Achte

Da schlug sie sich mit der rechten Hand auf den Helm: Katharina Liensberger kam eine Woche nach ihrem Sieg im Weltcup-Slalom von Åre beim letzten Torlauf der Saison in Méribel überhaupt nicht auf Touren und war einigermaßen fassungslos, als sie am Samstagvormittag registrierte, dass sie 50,49 Sekunden für den ersten Lauf auf französischem Frühjahrsschnee gebraucht hatte. Das bedeutete 1,94 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit der Deutschen Lena Dürr, die schon am Samstag vor einer Woche bei Halbzeit die Beste war. Und das bedeutete den zwölften Zwischenrang.

„Es war nicht leicht, ich habe keinen Rhythmus gefunden. Es war ein unrhythmischer Lauf, und ich habe keinen Zugang gefunden. Mir ist es nicht gelungen, die nötige Entschlossenheit zu finden“, sagte die Vorarlbergerin, die noch um Platz drei im Slalom-Weltcup kämpft, ihre Position allerdings nicht gerade verbessert hat. Die Titelverteidigung im Disziplinweltcup ist ohnehin längst erledigt für die amtierende Weltmeisterin, die eine komplizierte Saison bestreitet.