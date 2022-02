Frauen-Slalom: Silber für Liensberger, Gold für Vlhova

Und plötzlich war der Knoten gelöst: Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger war am Mittwoch im Slalom von Yanqing wieder in jener Form, der sie in dieser Saison so lange hinterhergefahren war. Als Siebente des ersten Laufes mit kleinen Rutschern und Problemen mit dem Timing war die Vorarlbergerin ins Finale gegangen (+0,66).

Dort lief es dann besser - zwar unterliefen der 24-Jährigen wieder zwei kleine Fehler, doch sie war wieder deutlich näher an ihrem Grundspeed, der sie in der vergangenen Saison so ausgezeichnet hatte. Und mit nur acht Hundertstelsekunden Rückstand auf die Slowakin Petra Vlhova belohnte sich die Göfnerin mit Silber. Bronze ging mit weiteren vier Hundertsteln Rückstand an die Schweizerin Wendy Holdener.

Nervenschlacht

Es war ein kurioser Slalom: Die zur Halbzeit führende Deutsche Lena Dürr verpasste das Podest um sieben Hundertstel und wurde Vierte, die Schweizerin Michelle Gisin bremste sich vom zweiten auf den sechsten Rang - und die drittplatzierte Riesenslalom-Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden schied nach Zwischenbestzeiten im steilen Zielhang aus.

So war der Weg frei für Vlhova und Liensberger, die sich mit bester und zweitbester Laufzeit von den Plätzen acht und sieben auf eins und zwei setzten.