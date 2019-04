Finalserie: Live-Spielstand KAC gegen Vienna Capitals

Mit dem 3:2-Sieg in einer intensiven Partie am Donnerstagabend haben die Vienna Capitals in der Finalserie der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gegen den KAC wieder vorgelegt. Am heutigen Samstag können sich die Wiener in Klagenfurt bereits den ersten Matchpuck erarbeiten. Doch beim KAC ist man trotz des 1:2-Rückstands überzeugt, mit dem Heimpublikum im Rücken zurückschlagen zu können.

Live-Spielstand:

KAC - Vienna Capitals 1:0 (1:0/0:0/0:0)

Tor: 1:0 (25.) Bischofberger.