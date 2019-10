Ex-Biathlet Wolfgang Perner mit 52 Jahren gestorben

Der steirische Ex-Biathlet Wolfgang Perner ist am Dienstag nach langer Krankheit mit 52 Jahren gestorben. Der vierfache Teilnehmer an Winterspielen hatte 2002 mit Bronze im 10-km-Sprint die erste österreichische Olympia-Medaille im Biathlon geholt. 2006 war der Ramsauer in die Dopingaffäre in Turin verstrickt, wurde aus dem ÖSV ausgeschlossen und beendete seine Karriere.

Perner, der als Gastronom in Untertauern ( Salzburg) lebte, hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Der Trauergottesdienst findet am Samstag (14.00 Uhr) in Ramsau statt.