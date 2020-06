Die Capitals sind Zuschauerkrösus

Die Vienna Capitals und Linz sind die Zuschauermagneten der Erste Bank Liga. Die Wiener durften sich in den ersten 16 Heimspielen über durchschnittlich 4600 Fans freuen, bei den Linzern lag der Schnitt bei 4442. Die Nummer 3, der KAC (3885), wird kommende Woche einen Satz ganz nach vorne machen, wenn 30.000 im Klagenfurter Fußball-Stadion das Derby gegen den VSV sehen werden.

Sportlich geht es mit den Kärntner Teams auch wieder bergauf. Beide dürfen sich Hoffnungen machen, in den letzten 13 Runden des Grunddurchgangs den Einzug in die Top 6 zu schaffen, die bereits nach 44 Runden fix im Viertelfinale stehen.

Der KAC trifft am Sonntag als Tabellenachter auf den Sechsten Znaim und kann den Rückstand auf zwei Punkte reduzieren. KAC-Trainer Doug Mason freute sich über die starke Leistung beim 4:3 n.V. am Freitag in Graz. "Das war so, wie ich mir unser Spiel vorstelle. Eine der besten Partien in den letzten Wochen." Steigende Form hat Oliver Setzinger, der in Graz wieder ein Tor und einen Assist sammelte und in seinen ersten 16 Partien für den KAC bereits auf sechs Tore und vier Vorlagen kommt.

Die Vienna Capitals müssen auf ihre Verstärkung noch zumindest bis zum Duell mit dem KAC am Dienstag warten. Nicolas Deschamps sah das 5:3 seiner Teamkollegen am Freitag gegen Znaim von der Tribüne aus. Weil das AMS vor Weihnachten keine Arbeitsgenehmigung ausstellen konnte, muss der Kanadier auch im heutigen Heimspiel gegen Fehervar zusehen. Sein erstes Fazit: "Tolle Fans, eine tolle Halle. Schade, dass ich nicht zu Hause debütieren kann."