Erst NHL, dann Gefängnis, jetzt EBEL

Der Plan scheiterte. Danton gab zu, in einem Stripclub einen Auftragsmörder für 10.000 Dollar engagiert zu haben. Doch er bestritt, dass das Ziel David Frost war – trotz eines aufgenommenen Telefongesprächs zwischen Danton mit dem vermeintlichen Mörder, in dem er Druck machte.

In einer aufsehenerregenden Dokumentation des amerikanischen TV-Senders ESPN führte Danton vieles auf seine Wahnvorstellungen durch übertriebenen Konsum von Schmerz-, Schlaf- und Aufputschmitteln zurück. Danton wurde 2004 zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt und kam 2009 wieder frei. "Das Gefängnis hat mein Leben gerettet", sagt der heute 31-Jährige. Er begann ein Psychologie-Studium und führte die Saint Mary’s University zum Sieg in der kanadischen College League. Im Sommer heuerte der Stürmer beim schwedischen Drittligisten IFK Ore an. Am Dienstag debütiert er mit Znaim in Klagenfurt.