Eiskunstlauf: Zandron verpasste nach Sturz die EM-Kür

Ein bisschen Nervosität

Italiener ist er noch immer, strebt aber die österreichische Staatsbürgerschaft an. Die braucht er für die anvisierte Olympia-Teilnahme 2022, wogegen es auf EM-Niveau auch ohne geht. Der in Innsbruck stationierte Zandron war zuletzt in beiden seiner in Österreich absolvierten Saisonen Staatsmeister, betreut wird er von Franca Bianconi und Claudia Houdek. Ihr war die Enttäuschung über die verpasste Chance ebenfalls anzumerken.

"Er hat die für ihn sehr schweren Elemente vorneweg sehr gut gemacht. Beim Dreifach-Axel war eine kleine Unsicherheit, die hat er aber gut korrigiert", erläuterte Houdek. "Er ist dann (zum Dreifach-Rittberger, Anm.) ein bisschen vorsichtig ran und hat den Absprung verpasst. Ich glaube, es war ein bisschen Nervosität dabei." Sie sei deswegen enttäuscht, da er das verpatzte Element sonst sehr gut beherrsche, es in jedem Training geklappt habe.

Zandron räumte ein, dass der Druck für ihn spürbar gewesen sei. "Es ist nicht leicht, bei diesen Wettkämpfen all diese Sprünge zu machen." Ein Nachteil sei zudem gewesen, dass er in die zweite von sechs Gruppen gelost worden war. In früheren Gruppen werde für gewöhnlich niedriger gewertet. So oder so wäre der Jus-Student auch ohne Sturz nicht an seine aus dem vergangenen September stammende Kurzprogramm-Bestleistung herangekommen.

Brezina setzte sich durch

Die rund 5.000 Zuschauer fassende Halle am Schwarzl-See war erst im Laufe des am späten Vormittag begonnenen Programms etwas besser besucht, unter den Fans befand sich auch der Anhang Zandrons. Der muss nun allerdings eben auf seine Kür-Interpretation zu "Alice in Wonderland" verzichten, ebenfalls gespickt mit einem Dreifachen Rittberger sowie sonst zwei Dreifach-Axel, zwei Dreifach-Lutz, einen Dreifach-Flip und einen Doppel-Axel.

Brezina setzte sich mit 89,77 Punkten mit einer mitreißenden Vorstellung zur Musik von "Baby did a bad thing" doch überraschend durch, seine einzige EM-Medaille hatte er vor schon sieben Jahren geholt. Höhepunkt seines Programms war eine Kombination aus Vierfach-Salchow/Dreifach-Toeloop. Auf die Plätze kamen die Russen Dmitrij Alijew (88,45) und Artur Danjeljan (84,63). Co-Favorit Kevin Aymoz (FRA) stürzte ab, verpasste als 26. gar die Kür.

Für Österreichs Hoffnungsträger Miriam Ziegler/ Severin Kiefer ging es am Mittwochabend mit dem Kurzprogramm der Paare (19.15 Uhr) los, die WM-Zehnten 2019 wurden unter 19 Duos in die vierte von fünf Gruppen gelost (geplante Startzeit 21.32 Uhr). Die Kür der Paare wie der Beginn des Damenbewerbs ist für Freitag eingeplant. Da Österreich im Eistanz nicht dabei ist, hat das Gastgeberland am Donnerstag keinen Aktiven im Einsatz.