Österreichs Paarläufer Miriam Ziegler/Severin Kiefer haben die Eiskunstlauf-EM in Ostrava auf dem neunten Platz beendet. Die 22-jährige Burgenländerin und der 26-jährige Salzburger hielten am Donnerstagabend in der Kür ihre Kurzprogramm-Platzierung vom Vortag.

Den Titel sicherten sich die Russen Jewgenia Tarasowa/Wladimir Morozow vor den Deutschen Aljona Sawtschenko/Bruno Massot.