Positive Bilanz trotz des Abstieges

Die Chancenauswertung: Hätte die so gut geklappt, wie der Rest des Spiels, wäre der Klassenerhalt spätestens gegen Lettland geschafft worden. Auch gegen Deutschland hätten mindestens vier, fünf Tore fallen müssen.

Der erste Pass: Dominique Heinrich war der herausragende Spieler in der Verteidigung und wahrscheinlich eine der internationalen Entdeckungen des Turniers. Wenn er aber nicht auf dem Eis war, bekam das Team große Probleme beim Herausspielen. Zu oft verloren Österreichs Verteidiger den Puck, anstatt ihn einfach mal nur über die blaue Linie hinauszuschupfen und sich zu befreien. Das lag aber auch daran, dass sich oft die Stürmer nicht gut anboten.

Die Erfahrung: Bei der WM stehen Österreicher gegen die besten Spieler dieser Sportart auf dem Eis. Doch in der Erste Bank Liga erhalten sie von ihren Trainern in heiklen Situationen nicht das Vertrauen. Vor allem im Überzahlspiel, das in der EBEL von durchschnittlichen Legionären dominiert wird, hatten die Österreicher Probleme und erzielten in 27:59 Minuten keinen einzigen Treffer. Allerdings bekamen die Österreicher in 44:19 Minuten auch nur ein Unterzahltor, was für den großen Kampfgeist spricht.