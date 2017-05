Kanada steht zum dritten Mal in Folge im WM-Finale. Der Rekord-Weltmeister setzte sich am Samstag in Köln im Semifinale gegen Russland mit 4:2 (0:0, 0:2, 4:0) durch. Der Gegner im Spiel um die Goldmedaille (Sonntag, 20.45 Uhr, Sport1) wurde am Abend im Duell Schweden – Finnland ermittelt.

Die Russen fanden nach einem torlosen ersten Drittel als Erste den Weg auf die Anzeigetafel. Jewgeni Kusnezow (33.) und Nikita Gussew (35.) erzielten wunderbar herausgespielte Tore zu einer 2:0-Führung. Doch vor 16.469 vorwiegend russischen Fans in Köln wurde die Sbornaja zu passiv und die kanadischen NHL-Stars immer dominanter. Mark Scheifele (41. Minute), Nate MacKinnon (56.), Ryan O'Reilly (57.) und Sean Couturier (59.) drehten im Schlussdrittel das Spiel.