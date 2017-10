Für den Österreicher Thomas Vanek und seine Vancouver Canucks hat die Saison der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit einem Sieg begonnen. In der Rogers Arena in Vancouver besiegten Vaneks Canucks am Samstag die Edmonton Oilers mit 3:2. Vanek gelangen in 10:27 Minuten auf dem Eis drei Shots. Die nächste Partie bestreiten die Canucks am Mittwoch gegen die Ottawa Senators.