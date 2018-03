Thomas Vanek hat in seinem dritten Spiel mit den Columbus Blue Jackets in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den ersten Sieg feiern können. Die Blue Jackets gewannen am Sonntag bei den San Jose Sharks mit 4:2 und schoben sich wieder in die Play-off-Ränge vor.

Vanek, der am 26. Februar von den Vancouver Canucks transferiert worden war, ist noch ohne Scorerpunkt für seinen neuen Klub - ebenso wie Michael Grabner nach fünf Spielen für die New Jersey Devils. Die Devils mussten sich am Sonntag zu Hause den Vegas Golden Knights mit 2:3 geschlagen geben, liegen aber auch nach der dritten Niederlage in Serie noch in den Play-off-Rängen.

Die Philadelphia Flyers mit Michael Raffl unterlagen in Sunrise den Florida Panthers mit 1:4.

Ergebnisse vom Sonntag:

Florida Panthers - Philadelphia Flyers 4:1

New Jersey Devils - Vegas Golden Knights 2:3

San Jose Sharks - Columbus Blue Jackets 2:4

Colorado Avalanche - Nashville Predators 3:4 n.V.

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 6:3

Minnesota Wild - Detroit Red Wings 4:1

Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets 2:3