Eishockey: Ultimatum an Jesenice

Es wird tatsächlich ernst in der Erste Bank Eishockey Liga. Nicht nur sportlich, weil am Sonntag die Platzierungsrunde der Top Sechs und die Qualifikationsrunde der unteren fünf Teams beginnt.



Auch deshalb, weil aus den unteren fünf vielleicht schon Sonntagnachmittag ein Team ausscheidet. Jesenice muss bis Sonntag, 14 Uhr, grundlegende Bedingungen der Liga-Organisation erfüllen, sonst wird der Klub sofort ausgeschlossen.



Liga-Manager Christian Feichtinger begründet: "Gegenüber der Liga hat Jesenice immer alle Forderungen erfüllt. Nicht aber gegenüber den Spielern und Trainern." Diese hätten sich wegen der ausstehenden Gehälter an die Liga gewandt. Seit mehreren Monaten spielen sie zum Nulltarif.



Deshalb kam es am Mittwoch zu einem Treffen, bei dem den Spielern versichert wurde, dass diese innerhalb von zwei Monaten ihr Geld haben werden. Doch am Donnerstag trat Jesenice-Präsident Slavko Kanalec zurück, Vorstandsmitglieder folgten ihm. "Wir haben jetzt keinen Ansprechpartner mehr", sagt Feichtinger.



Weil niemand weiß, ob der Spielbetrieb in der Qualifikationsrunde gesichert ist, wurde bis 14 Uhr ein Ultimatum an die ehemaligen Funktionäre gestellt. Dabei geht es um die Bezahlung der Spieler, um die Organisation der Heimspiele und die Fahrten zu den Auswärtsspielen. Da Jesenice zu Beginn der Play-off-Qualifikation spielfrei ist, könnten die Unterschriften auch noch Montag früh ins Liga-Büro eintrudeln. Feichtinger ist optimistisch: "Wir müssen auf unser Produkt aufpassen. Es geht nicht nur um Jesenice, sondern auch um den größten Konkurrenten von Laibach und um einen Klub aus dem Veranstalterland der B-WM."



Als potenzieller Aufsteiger steht Dornbirn parat. Die Vorarlberger haben 60 Prozent eines Bundesliga-Budgets gesichert und arbeiten derzeit an den verbleibenden 40 Prozent.