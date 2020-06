Eishockey-Team probt WM-Ernstfall

Die beiden Länderspiele gegen Weißrussland am Freitag (20.20 Uhr, live in ORF Sport +) und am Samstag (18.30) in Villach sind zwar nur WM-Tests. Aber sie gehen über eine Probe hinaus, wird doch der Großteil der Tickets für Laibach vergeben.

24 Spieler stehen Manny Viveiros in Villach zur Verfügung. Mit Ausnahme des dritten Tormannes (Höneckl, wechselt übrigens von Salzburg zu Villach) bekommen gegen die Weißrussen alle Spieler Eiszeit.

Und alle haben die Chance, in den WM-Kader aufgenommen zu werden.