Eishockey: Salzburg holt NHL-Stargoalie

Titelverteidiger Red Bull Salzburg verstärkte sich für die entscheidende Phase Meisterschaft mit einem echten Star seines Faches. Der 36-jährige Marty Turco, der noch in der Saison 2010/2011 beim damaligen NHL-Champion Chicago Blackhawks das Tor hütete, bleibt bis Saisonende in Österreich.

Turco hatte im Dezember für die Salzburger bereits das Finalturnier der European Trophy gespielt. Turco hatte mit seinen Paraden und seiner genialen Stocktechnik maßgeblich Anteil, dass die roten Bullen in Wien den Sieg holten.

Danach absolvierte die Tormann-Legende noch mit dem Team Canada den Spengler Cup in Davos. Turco kam bereits gestern am Nachmittag in Salzburg an. Sein Debüt in der Erste Bank Liga dürfte der Kanadier aufgrund einiger Formalitäten allerdings frühestens nächste Woche geben.