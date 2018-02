Die Philadelphia Flyers mit dem Kärntner Michael Raffl haben am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL eine Niederlage kassiert. Die Flyers unterlagen in Washington den Capitals mit 3:5.

Philadelphia vergab dabei eine 2:0-Führung nach dem ersten Drittel. Die Capitals antworteten mit fünf Toren hintereinander, darunter die ersten zwei von Chandler Stephenson innerhalb von 47 Sekunden.