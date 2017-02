Die New York Rangers haben in der NHL mit Michael Grabner gegen den Stadtrivalen New York Islanders 2:4 verloren. Der Kärntner blieb ohne Scorerpunkt. Michael Raffl und die Philadelphia Flyers verloren daheim gegen die Edmonton Oilers 3:6, auch Raffl konnte nicht punkten.

Der kanadische Superstar Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) machte hingegen im Spiel gegen die Winnipeg Jets seinen 1.000sten Scorerpunkt und legte anschließend in der Overtime noch ein Tor zum 4:3 Sieg nach.

Ergebnisse vom Donnerstag:

St. Louis Blues - Vancouver Canucks 4:3

Minnesota Wild - Dallas Stars 3:1

Buffalo Sabres - Colorado Avalanche 2:0

Ottawa Senators - New Jersey Devils 3:0

NY Islanders - NY Rangers 4:2

Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 4:3

Edmonton Oilers - Philadelphia Flyers 3:6