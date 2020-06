Eishockey: Österreich unterliegt Deutschland

Jahrhundert-Kicker Herbert Prohaska warf den Puck zum Eröffnungsbully ein, in der Pause wurden Österreichs beste Eishockeyspieler des Jahrhunderts geehrt. Damit waren die Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum des österreichischen Verbandes beendet und es wurde wieder Eishockey gespielt.



Deutschland setzte sich im ersten Testspiel der Saison vor nur 2500 Zuschauern in der Schultz-Halle mit mit 4:3 durch. Die Tore für die Österreicher erzielten Baumgartner (20.), Latusa (32.) und Schlacher (33.).



Die Leistung des Nationalteams macht dennoch Lust auf die wirklichen Herausforderungen 2013: Im Februar ist in Bietigheim-Bissingen die Olympiaqualifikation und im Mai die A-WM in Helsinki.



Die Chancen, dass dort Österreichs NHL-Spieler Thomas Vanek, Michael Grabner und Andreas Nödl dabei sein werden, sind relativ gut.