Die Pittsburgh Penguins haben ihren jüngsten Trip in die Hauptstadt der USA erfolgreich gestaltet. Einen Tag nach dem Besuch bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus besiegte der Stanley-Cup-Gewinner in der nordamerikanischen NHL am Mittwoch die Washington Capitals mit 3:2.

Kris Letang, Patric Hornqvist und Conor Sheary erzielen alle drei Treffer für die siegreichen Gäste im Powerplay. Capitals-Superstar Alexander Owetschkin konnte mit seinem achten Saisontor nur noch den Endstand herstellen.

My great honor to host the 2017 back-to-back #StanleyCup Champion Pittsburgh Penguins at the WH with @FLOTUS today!https://t.co/qyT4bcHVuR pic.twitter.com/rBwGmhMnPX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2017

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch:

Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 3:6

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 2:3

Colorado Avalanche - Boston Bruins 6:3

Anaheim Ducks - New York Islanders 3:2

Los Angeles Kings - Calgary Flames 3:4 n.V.