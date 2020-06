Michael Raffl wechselt in die NHL

Michael Raffl könnte ab Herbst neben Thomas Vanek und Michael Grabner der dritte Österreicher in der National Hockey League sein. Der 24-jährige Villacher unterschrieb am Donnnerstag einen Vertrag bei den Philadelphia Flyers für die kommenden drei Saisonen. Über Raffls Gehalt sind noch keine Details bekannt, der Villacher kann aber mit zirka 800.000 Dollar rechnen, wenn er eine komplette Saison in der NHL spielt. Wahrscheinlicher ist aber, dass er sich im Farmteam Adirondack Phantoms in der AHL empfehlen muss. Dort kassiert er nur ein wenig mehr als 60.000 Euro pro Saison.

Chris Pryor, der Director of Hockey Operations der Flyers, glaubt, dass Raffl nicht lange brauchen wird: "Wir haben ihn in Schweden ud bei der WM in Helsinki beobachtet. Er ist sehr talentiert und kann viele verschiedene Dinge auf dem Eis. Raffl ist ein guter Spieler, der sich schnell an die NHL anpassen wird."

Chris Pryor ist übrigens der Vater von Andreas Nödls Lebensgefährtin Jena Leigh Pryor. Der Wiener kuriert derzeit seine Knieverletzung aus und hofft, dass er nach seinem Gastspiel bei den Carolina Hurricanes wieder einen NHL-Vertrag bekommt.

Raffl spielte in den letzten beiden Jahren bei Leksand und schaffte heuer im Frühjahr mit dem schwedischen Klub den Aufstieg in die höchste Liga. Nach seinen 24 Toren und 22 Assists fiel der Stürmer auch durch seine gute Leistung bei der WM in Helsinki auf, wo er in sieben Spielen drei Scorerpunkte sammelte. Den Scouts von Philadelphia gefiel vor allem seine Leistung beim 4:8 gegen Russland. Noch während der WM in Finnland wurde er von Vertretern mehrerer NHL-Klubs kontaktiert.