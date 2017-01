Die New York Rangers haben am Dienstag in Madison Square Garden ein wahres Torfestival gegen die Dallas Stars 6:7 verloren. Michael Grabner ging auch bei der dritten Rangers-Niederlage in Serie leer aus. Der Kärntner ist mit 19 Saisontreffern aber nach wie vor bester Torschütze seines auf Rang fünf der Eastern Conference liegenden Teams.

Einer von Grabners Ex-Klubs feuerte indes seinen Trainer. Die New York Islanders, das Schlusslicht in der Osthälfte der National Hockey League, trennten sich nach sechs Jahren von Jack Capuano.

NHL-Ergebnisse vom Dienstag:

New York Rangers - Dallas Stars 6:7

Minnesota Wild - New Jersey Devils 3:4

Vancouver Canucks - Nashville Predators 1:0

Calgary Flames - Florida Panthers 5:2

Anaheim Ducks - Tampa Bay Lightning 2:1 n.V.

Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 4:1

Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 4:3

St. Louis Blues - Ottawa Senators 4:6

Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 4:6