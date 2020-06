Eishockey: Linz wird immer besser

Für Werner Schneyder wäre Linz ein würdiger Meister. Aber noch ist es nicht so weit. Die Black Wings brauchen noch einen Sieg. Die erste Chance haben sie am Sonntag mit Heimvorteil.



Das, was nicht nur Kabarettist und KAC-Fan Schneyder festgestellt hat, macht die Stärke der Linzer aus. Sie sind kompakter und im Ausnützen der Chancen überlegen. Beim 4:1 in Klagenfurt wurden zumindest 50 Prozent der Möglichkeiten in Tore umgesetzt. Beim Rekordmeister waren es nicht einmal zehn Prozent.



"Mit nur einem Tor aber kann man schwer gewinnen", sagt KAC-Trainer Christian Weber. Kapitän Christoph Brandner sagt zur Ausgangsposition: "Wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht brauchen wir das."